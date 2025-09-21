На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Австралии нашли следы неизвестного науке астероида

EPSL: в Австралии обнаружены следы падения неизвестного астероида
Depositphotos

Ученые из Университета Кертина обнаружили в Австралии следы неизвестного столкновения астероида с Землей, открытие было сделано с помощью анализа музейных образцов тектитов — природных стекол, образующихся при ударе космического тела. Об этом пишет  Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

В ходе исследования специалисты выявили новый тип тектитов, у которых наблюдался уникальный химический состав, кроме того, их возраст был около 11 миллионов лет.

Ученые сравнили найденные тектиты с образцами из известного Австралазийского поля рассеяния, отметив, что те имеют возраст около 780 тысяч лет и распространены на половине земного шара. Новые же образцы почти в 15 раз старше и найдены на значительно меньшей территории. По мнению экспертов, это указывает на их принадлежность к другому событию.

Ученые утверждают, что, несмотря на вероятный масштаб столкновения, сам ударный кратер не был обнаружен. Изучение частоты и мощности древних астероидных ударов имеет большое значение для оценки рисков подобных событий в будущем и разработки методов планетарной защиты, заключили эксперты.

18 сентября руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачев сообщил, что астероид 2025 FA22 длиной почти 300 метров благополучно пролетел мимо Земли и отдаляется от планеты.

Отмечалось, что масса космического тела в тысячу раз превышает массу челябинского метеорита, его средний размер составляет 166 метров, а длина — 290 метров. Шансы на столкновение специалисты считали «по сути нулевыми».

Ранее была выявлена неожиданная новая опасность астероидов.

