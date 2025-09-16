На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученый рассказал, как быстро выбраться из леса

ПНИПУ: выходить из леса стоит, ориентируясь на линии электропередач
true
true
true
close
Krasula/Shutterstock/FOTODOM

За весенне-летний период прошлого года в российских лесах потерялось свыше 3,2 тыс. человек. Большинство удалось найти живыми, но около 8% погибло. Доцент Пермского Политеха Максим Симакин объяснил, как правильно подготовиться к походу и какие действия помогут сохранить жизнь, если вы все-таки сбились с пути. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Осень считается идеальным временем для «тихой охоты» и прогулок по лесу. Но, как подчеркивает эксперт, любой выход в лес требует внимательности.

«Прежде всего, отправляясь в лес, сообщите о своем походе родственникам или людям, с которыми можно связаться в экстремальной ситуации. Обувь должна быть удобной и непромокаемой, одежда — яркой и подходящей погоде», — отметил Симакин.

По его словам, еще до выхода на маршрут нужно собрать минимальный набор вещей: запас воды и еды, аптечку, фонарик, а также продумать навигацию.

«Лучше всего взять с собой топографическую карту и компас. Научитесь работать с ними заранее дома. В случае отказа техники ориентироваться можно по природным признакам. Полярная звезда всегда указывает на север», — добавил специалист.

Если вы все же потерялись, важно не поддаваться панике.

«Остановитесь и подумайте спокойно. При тумане лучше переждать. В темноте не стоит продолжать путь, если не уверены в маршруте на сто процентов. Лучше провести ночь в лесу, чем заблудиться еще больше», — посоветовал Симакин.

Он напоминает, что искать выход стоит, ориентируясь на воду, тропы, звуки техники и линии электропередач. Если выбраться не удается, необходимо попытаться вызвать спасателей по номеру 112.

«Любые звуки в лесу слышны далеко. Свисток, костер или фонарик могут привлечь внимание людей и спасателей», — подчеркнул ученый.

По его мнению, самая опасная ошибка — это паника.

«Именно она сбивает с пути даже на знакомых тропах. Подавляющее большинство ЧС в лесу происходит из-за беспечности и иллюзии контроля. Готовьтесь заранее, будьте осторожны и наслаждайтесь природой безопасно», — резюмировал Симакин.

