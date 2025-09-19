На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа популярная пищевая добавка, защищающая от рака

JAMA Dermatology: витамин B3 снижает риск рака кожи
Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых проанализировала выяснила, что добавление в пищу никотинамида, производного витамина B3, способно снизить риск развития рака кожи. Работа опубликована в журнале JAMA Dermatology.

Исследователи проанализировали медицинские записи 33,8 тысячи ветеранов США, включенные в базу данных системы здравоохранения Veterans Affairs, и выяснила: прием никотинамида (500 мг дважды в день) дольше 30 дней снижал риск новых случаев немеланомного рака кожи на 14%. Речь шла о базально-клеточной карциноме и плоскоклеточном раке кожи.

Особенно выраженным эффект оказался у пациентов, у которых уже был диагностирован первый рак кожи: риск новых опухолей уменьшался на 54%. При этом наибольшее снижение риска отмечалось именно для плоскоклеточного рака.

«Сегодня не существует четких рекомендаций о том, когда начинать профилактический прием никотинамида. Наши результаты могут изменить практику — добавку стоит назначать не тогда, когда пациент перенес уже множество опухолей, а раньше», — отметил ведущий автор исследования Ли Уилесс, профессор дерматологии и медицины Медицинского центра Университета Вандербильта и врач системы VA Tennessee Valley.

Ранее был назван популярный напиток, способствующий снижению веса.

