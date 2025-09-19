На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа неожиданная причина частого мочеиспускания

Scientific Reports: дефицит магния приводит к частому мочеиспусканию
HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Недостаток магния в организме может повышать вероятность развития гиперактивного мочевого пузыря (ГМП). К такому выводу пришли исследователи из Китая, проанализировав данные более 28 тысяч взрослых американцев, собранные в рамках национального опроса здоровья и питания (NHANES) с 2005 по 2018 годы. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Гиперактивный мочевой пузырь сопровождается частыми и внезапными позывами к мочеиспусканию, которые трудно контролировать. Он существенно снижает качество жизни, но его причины до конца не изучены.

Ученые рассчитали для участников индекс истощения магния (ИИМ) и сопоставили его с симптомами ГМП. Оказалось, что каждый дополнительный балл ИИМ повышал вероятность заболевания на 9%. Люди со средним и высоким индексом истощения магния имели на 17 и 20% больше шансов столкнуться с проблемой по сравнению с участниками с низким уровнем ИИМ.

Особенно выраженной связь оказалась у женщин, людей с ожирением, в возрасте 40–60 лет, а также у тех, кто не курит.

«Мы обнаружили значимую связь между дефицитом магния и гиперактивным мочевым пузырем у взрослых. Эта ассоциация сохранялась даже после учета множества факторов, что указывает на возможную роль магния в развитии заболевания», — отметили авторы.

Ранее был назван неожиданный признак рака мочеполовой системы.

