Назван неожиданный признак рака мочеполовой системы

BMJ: цистит может быть ранним признаком рака мочеполовой системы
Freepik

Ученые из Швеции выяснили, что воспаление мочевого пузыря (цистит) у взрослых может быть связано с повышенным риском онкологических заболеваний мочеполовой системы, особенно в первые три месяца после инфекции. Работа опубликована в журнале BMJ Public Health.

Анализ данных почти 3,5 миллиона человек показал: у тех, кто перенес цистит, вероятность обнаружить рак простаты, мочевого пузыря или женских половых органов была значительно выше, чем у тех, кто с инфекцией не сталкивался.

«Наши результаты показывают, что цистит может быть клиническим маркером скрытых опухолей мочеполовой системы. Особенно важно обращать внимание на случаи, когда нет других очевидных причин воспаления», — отметили авторы работы.

Риск был особенно высок у мужчин: вероятность выявить рак простаты в течение трех месяцев после цистита возрастала в семь раз, а рак мочевого пузыря — в 3,5 раза. У женщин также фиксировался рост риска, особенно для гинекологических опухолей: в первые месяцы после цистита их выявляли в 4–8 раз чаще. Хотя риск постепенно снижался, он оставался выше нормы даже спустя годы после инфекции.

Авторы советуют врачам быть внимательнее к пациентам среднего и старшего возраста, у которых развивается цистит без очевидных причин. В таких случаях может понадобиться дополнительное обследование, чтобы исключить или выявить рак на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Ранее была названа причина, по которой печень может потерять способность к восстановлению.

