На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые нашли способ превратить канализационные отходы в полезный грунт

ПНИПУ: найден способ превратить токсичный ил в полезный грунт
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Ученые Пермского Политеха нашли способ превратить токсичный ил городских очистных сооружений в полезный грунт. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В России ежегодно образуется около 100 миллионов тонн осадка сточных вод — смеси активного ила и бытовых отходов, которая после очистки воды скапливается на огромных иловых площадках. Эти «грязевые поля» занимают километры земли, источают неприятный запах и продолжают загрязнять почву и воду. Одновременно деревообрабатывающие предприятия складируют тонны коры и щепы, которые выделяют метан — один из самых опасных парниковых газов.

Исследователи ПНИПУ предложили решение сразу для обеих проблем: совместное компостирование осадка сточных вод и кородревесных отходов. В результате вместо токсичных остатков получается безопасный техногенный грунт, который можно использовать для рекультивации земель.

«Осадок богат азотом и питательными веществами, а древесные отходы дают углерод и нужную структуру. В сочетании они создают оптимальные условия для микроорганизмов, разлагающих опасные соединения», — объяснила Наталья Слюсарь, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ.

В течение трех месяцев ученые отслеживали, как меняются свойства смеси — температуру, запах, влажность, зольность. Важно было подобрать правильное соотношение компонентов. Оптимальным оказалось 1 часть осадка на 1,5 части древесных отходов.

Результаты оказались впечатляющими. Показатель химического потребления кислорода, который отражает токсичность отходов, снизился в 30 раз. Доля органического вещества уменьшилась на 23% за счет превращения нестабильных соединений в гумус — безопасную основу для грунта.

«В итоге исчезает канализационный запах, а готовый продукт пахнет землей. Такой грунт можно использовать для засыпки карьеров, свалок и восстановления территорий после строительства или аварий», — отметила профессор.

Разработку уже рассматривают как альтернативу дорогостоящему захоронению отходов. Если технология будет внедрена на практике, и водоканалы, и деревообрабатывающие предприятия смогут не только сократить вред экологии, но и получить товарный продукт для нужд хозяйства.

Ранее в России создали противогрибковый препарат в 16 раз эффективнее аналогов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами