Российские ученые нашли способ превратить канализационные отходы в полезный грунт

Ученые Пермского Политеха нашли способ превратить токсичный ил городских очистных сооружений в полезный грунт. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В России ежегодно образуется около 100 миллионов тонн осадка сточных вод — смеси активного ила и бытовых отходов, которая после очистки воды скапливается на огромных иловых площадках. Эти «грязевые поля» занимают километры земли, источают неприятный запах и продолжают загрязнять почву и воду. Одновременно деревообрабатывающие предприятия складируют тонны коры и щепы, которые выделяют метан — один из самых опасных парниковых газов.

Исследователи ПНИПУ предложили решение сразу для обеих проблем: совместное компостирование осадка сточных вод и кородревесных отходов. В результате вместо токсичных остатков получается безопасный техногенный грунт, который можно использовать для рекультивации земель.

«Осадок богат азотом и питательными веществами, а древесные отходы дают углерод и нужную структуру. В сочетании они создают оптимальные условия для микроорганизмов, разлагающих опасные соединения», — объяснила Наталья Слюсарь, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ.

В течение трех месяцев ученые отслеживали, как меняются свойства смеси — температуру, запах, влажность, зольность. Важно было подобрать правильное соотношение компонентов. Оптимальным оказалось 1 часть осадка на 1,5 части древесных отходов.

Результаты оказались впечатляющими. Показатель химического потребления кислорода, который отражает токсичность отходов, снизился в 30 раз. Доля органического вещества уменьшилась на 23% за счет превращения нестабильных соединений в гумус — безопасную основу для грунта.

«В итоге исчезает канализационный запах, а готовый продукт пахнет землей. Такой грунт можно использовать для засыпки карьеров, свалок и восстановления территорий после строительства или аварий», — отметила профессор.

Разработку уже рассматривают как альтернативу дорогостоящему захоронению отходов. Если технология будет внедрена на практике, и водоканалы, и деревообрабатывающие предприятия смогут не только сократить вред экологии, но и получить товарный продукт для нужд хозяйства.

Ранее в России создали противогрибковый препарат в 16 раз эффективнее аналогов.