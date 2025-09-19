Водных миров не существует, заявили астрономы

Планета K2-18b в 124 световых годах от Земли, по расчетам астрономов Кембриджского университета, могла оказаться «водным миром» — океанической планетой с глубоким глобальным морем и атмосферой из водорода. Однако международная команда ученых выяснила, что вероятность существования таких миров является очень малой. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Оказалось, что вода на суб-нептунах вроде K2-18b в действительности почти полностью уходит в недра планеты.

«Наши расчеты доказывают: массивных океанов там быть не может. Количество воды на поверхности ограничено несколькими процентами, а не десятками или половиной массы планеты, как считалось ранее», — пояснила профессор Каролин Дорн.

На раннем этапе формирования такие планеты покрывала раскаленная мантия — «океан магмы», над которым висела оболочка из водорода. Взаимодействие газа с расплавленными породами запускает химические реакции: молекулы воды распадаются, а кислород и водород связываются с металлами и силикатами и «уходят» в ядро.

Симуляции 248 модельных планет показали: подавляющее большинство H₂O исчезает в недрах, а на поверхности остаются лишь крохи.

По словам Дорн, результаты парадоксально сближают Землю и далекие миры: их общее содержание воды оказывается сравнимым.

«Наша планета может быть не такой уникальной, как мы думали», — отметила исследовательница.

В то же время для поиска внеземной жизни это плохая новость. Сценарий с «водными планетами», где океаны занимают до 90 % массы, оказывается крайне маловероятным. Жизнь, как мы ее знаем, скорее стоит искать на более компактных планетах — доступных лишь будущим телескопам, превосходящим существующие.

