Невролог раскрыл простой способ быстрее уснуть

HuffPost: техника с использованием пальцев рук помогает быстрее уснуть
Freepik.com

При трудностях с засыпанием может помочь техника взаимодействия с пальцами руки. О необычном методе рассказал американский невролог Джеймс Паркер в интервью изданию HuffPost.

По словам врача, техника направлена на снижение уровня стресса и подходит для вечернего расслабления. Чтобы выполнить упражнение, нужно удобно устроиться — сесть в кресло или лечь в кровать — и поднять одну руку, широко расставив пальцы. Затем указательным пальцем другой руки нужно медленно обвести контур каждого пальца — от большого до мизинца.

По словам эксперта, ключевым элементом упражнения является дыхание.

«Свои действия необходимо сопровождать глубокими и размеренными вдохами, которые будут совершаться одновременно с передвижением рук. Когда вы двигаетесь вверх по пальцу — делаете вдох через нос, когда вниз — выдыхаете через рот», — объяснил доктор Паркер.

Техника также предполагает, что человек будет стараться сконцентрироваться на ощущениях. Такой способ помогает прервать активный мыслительный процесс и ослабить тревогу, которая часто препятствует засыпанию.

