В России создали противогрибковый препарат в 16 раз эффективнее аналогов

ПНИПУ: предложены новые соединения для борьбы с противогрибковой устойчивостью
Ученые Пермского Политеха сообщили о создании новых противогрибковых соединений, эффективность которых оказалась в 16 раз выше по сравнению с одним из широко применяемых препаратов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, устойчивость микроорганизмов к противомикробным препаратам входит в десятку глобальных угроз человечеству и ежегодно уносит около пяти миллионов жизней. Особую опасность представляют грибковые инфекции: они поражают кожу, слизистые, ногти, а в тяжелых случаях проникают во внутренние органы и кровоток, приводя к сепсису и летальному исходу, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

«Существующая устойчивость дрожжевых грибков к лекарствам делает крайне актуальной задачу разработки новых средств», — отметила Анастасия Ботева, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ.

Ученые синтезировали шесть соединений на основе метиловых эфиров ароилпировиноградных кислот и замещенных анилинов. Их эффективность проверяли в лаборатории: в пробирки с питательной средой добавляли разные концентрации веществ (от 500 до 1,95 мкг/мл) и культуру дрожжевого грибка, после чего образцы помещали в инкубатор. Через сутки измеряли прозрачность раствора с помощью фотоэлектроколориметра.

«Наиболее сильное соединение полностью подавляло рост грибка при дозе 62,5 мкг/мл, что в 16 раз эффективнее стандартного препарата», — пояснила Ботева.

Из шести синтезированных образцов пять показали высокий результат, тогда как сравниваемый препарат оказался неэффективным. По мнению исследователей, такой высокий процент успешных соединений открывает путь к созданию нового класса противогрибковых средств, способных преодолеть проблему лекарственной устойчивости.

Ранее в России разработали полезный корм для животных на основе грибов.

