На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда Земля выйдет из-под действия корональной дыры на Солнце

РАН: Земля выйдет из-под действия корональной дыры на Солнце 18 сентября
true
true
true
close
Shutterstock

Земля выйдет из-под действия корональной дыры на Солнце до конца дня 18 сентября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«По расчетам сегодня последний день, в течение которого планета будет находиться в потоке возмущенной плазмы из крупной корональной дыры, сформированной на Солнце. В настоящее время наблюдается быстрое падение скорости межпланетного газа, а также возврат температуры и плотности к средним значениям», — говорится в сообщении.

По информации ученых, остановка со вспышками на Солнце на данный момент умеренно спокойная.

Земля попала под действие корональной дыры на Солнце 14 сентября, с опозданием на сутки. По заявлению специалистов, что в течение нескольких часов после этого скорость солнечного ветра начала расти. Планета находилась внутри потока от четырех до пяти дней.

Ранее врач рассказала, как пережить мощную магнитную бурю на Земле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами