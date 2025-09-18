Стало известно, когда Земля выйдет из-под действия корональной дыры на Солнце

Земля выйдет из-под действия корональной дыры на Солнце до конца дня 18 сентября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«По расчетам сегодня последний день, в течение которого планета будет находиться в потоке возмущенной плазмы из крупной корональной дыры, сформированной на Солнце. В настоящее время наблюдается быстрое падение скорости межпланетного газа, а также возврат температуры и плотности к средним значениям», — говорится в сообщении.

По информации ученых, остановка со вспышками на Солнце на данный момент умеренно спокойная.

Земля попала под действие корональной дыры на Солнце 14 сентября, с опозданием на сутки. По заявлению специалистов, что в течение нескольких часов после этого скорость солнечного ветра начала расти. Планета находилась внутри потока от четырех до пяти дней.

