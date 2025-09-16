На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден ключ к пониманию происхождения человеческого разума

Brain Medicine: плацента является ключом к пониманию эволюции мозга
true
true
true
close
Freepik

Плацента может оказаться недостающим звеном в понимании происхождения человеческого разума и нейроразнообразия, включая аутизм. Об этом заявил нейробиолог Алекс Цомпанидис. Работа опубликована в журнале Brain Medicine.

По словам ученого, традиционные представления о плаценте как о «пассивном фильтре» устаревают: она сама активно регулирует развитие мозга за счет стероидных гормонов, таких как тестостерон и эстрогены.

«Плацента обладает колоссальным трансляционным потенциалом, ведь она доступна уже при рождении. Это открывает возможности для скрининга и ранней поддержки детей с особенностями развития», — отметил Цомпанидис.

Исследователь связывает работу плаценты не только с индивидуальными различиями в развитии мозга, но и с эволюцией когнитивных способностей человека. В статье, опубликованной им ранее в Evolutionary Anthropology, Цомпанидис предположил, что именно адаптации плаценты могли способствовать формированию у Homo sapiens крупных и высокоорганизованных мозгов, а вместе с ними — речи, социального поведения и абстрактного мышления.

Сейчас ученый работает в международной команде под руководством профессора Саймона Барон-Коэна и при поддержке фонда Simons Foundation. Исследования группы показывают, что осложнения беременности и нейроразвитие связаны общими биологическими механизмами, в том числе половыми различиями, которые особенно заметны при аутизме.

Цомпанидис подчеркивает, что его подход — это не поиск «патологии», а признание аутизма частью естественного спектра человеческой нейроразнообразности.

«Мы должны интегрировать опыт самих аутичных людей в исследовательские приоритеты», — отметил ученый.

Эксперт считает, что новые взгляды на роль плаценты могут изменить не только подходы к диагностике аутизма, но и наше понимание того, как формировался человеческий интеллект.

Ранее в мозге впервые были обнаружены скрытые связи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами