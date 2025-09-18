На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РАН заявили, что космическая миссия России на Венеру может состояться раньше намеченного

Глава РАН Красников: миссия на Венеру может пройти раньше 2036 года
NASA/JPL-Caltech

Намеченный на 2036 год полет к Венере российской автоматической межпланетной станции может быть осуществлен и в более ранние сроки. Об этом в интервью РИА Новости рассказал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

При этом он подчеркнул, что перед космической миссией на Венеру будет обязательно запущен аппарат на Луну.

Красников назвал беспрецедентным и самым большим в современной истории России объем финансирования научных исследований в недавно утвержденной программе развития космической отрасли. Он подчеркнул, что в программе поставлены амбициозные задачи по изучению дальнего космоса с помощью новых телескопов, в освоении Венеры и Луны, изучении солнечно-земных связей, биомедицинских исследованиях.

22 августа стало известно, что Российская академия наук официально подтвердила перенос сроков ключевых космических миссий к Луне и Венере. Космические аппараты направятся к Луне в 2028, 2029 и 2030 годах, а к Венере — в 2036 году.

Ранее сообщалось, что «Венера-Д» полетит в космос в рамках нацпроекта.

