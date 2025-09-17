В мозге нашли «выключатель» алкогольной зависимости

Зависимость от алкоголя часто начинается как поиск удовольствия, но со временем превращается в попытку избавиться от мучительных симптомов отмены. Новое исследование ученых из Института Скриппса показало: в этом процессе ключевую роль играет небольшой участок мозга — паравентрикулярное ядро таламуса (ПЯТ). Работа опубликована в журнале Biological Psychiatry: Global Open Science (BP).

«То, что делает зависимость настолько трудной для преодоления, — это не только погоня за удовольствием, но и стремление избавиться от сильного стресса и тревоги во время синдрома отмены. Мы выяснили, какие именно системы мозга фиксируют такое обучение, и почему это делает рецидив таким устойчивым», — объяснил профессор нейробиологии Фридберт Вайс, один из авторов исследования.

Ученые проводили эксперименты на крысах. Животные, которых сначала сделали зависимыми от алкоголя, в период отмены научились связывать определенную обстановку и действие (нажатие на рычаг) с облегчением, которое приносил алкоголь. Позже, когда спиртное убрали, сами условия эксперимента вызывали у них сильное и навязчивое желание снова получить дозу.

Когда исследователи изучили мозг крыс, они увидели, что у этой группы резко активировалось именно паравентрикулярное ядро таламуса. У других животных — зависимых, но без «обучения на отмене», или пьющих ради удовольствия — такой картины не наблюдалось.

«Этот участок буквально загорается у всех животных, которые пережили обучение, связанное с облегчением симптомов отмены, — отметила соавтор исследования Хермина Неделеску. — Это показывает, какие нейронные цепи формируют связь между алкоголем и снятием стресса».

Ученые считают, что ПЯТ выступает как «узловая станция» в системе обработки эмоционально значимой информации. Именно его активность может лежать в основе так называемой гедонической аллостазии — состояния, при котором система удовольствия в мозге хронически разбалансирована, а человек постоянно испытывает негативный фон и ищет облегчение.

