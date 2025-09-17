На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа группа продуктов, повышающих риск развития деменции

PLOS: жирная пища ухудшает работу мозга
true
true
true
close
Shutterstock/Oleksandra Naumenko

Рацион, богатый жирной пищей, не только увеличивает риск ожирения и диабета, но и способен ухудшать работу мозга, ускоряя развитие нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Университета Тиба в Японии. Работа опубликована в журнале PLOS Genetics.

Ученые показали, что высокожировая диета нарушает процессы аутофагии — «переработки мусора» в клетках, жизненно важной для здоровья нейронов. В экспериментах на дрозофилах выяснилось, что из-за сбоя в этом механизме страдает долговременная и промежуточная память, в то время как кратковременная остается без изменений.

«Наши результаты говорят о том, что вызванное диетой ухудшение памяти не является необратимым и может быть улучшено при помощи вмешательств, стимулирующих аутофагию, например физических упражнений или интервального голодания», — отметила руководитель работы доцент Аяко Тоноки.

Чтобы проверить связь между питанием и когнитивными функциями, дрозофил держали на нормальном или высокожировом рационе в течение недели. Насекомые, получавшие жирную пищу, показали более высокие уровни липидов и глюкозы, а также худшие результаты в тестах на память. Анализ белков подтвердил, что у них нарушена работа аутофагии: количество «перерабатывающих» клеточных везикул падало, а накопление белка-маркера Ref(2)p возрастало.

Ключевым оказалось то, что восстановить работу памяти удалось при помощи искусственного усиления аутофагии — как с помощью генетических методов, так и за счет применения вещества рапамицина.

Ученые также установили, что главная проблема кроется на последнем этапе клеточной «утилизации» — при слиянии аутофагосом и лизосом. У животных на жирной диете этот процесс блокировался, что подтверждалось изменениями в экспрессии генов, связанных с функцией лизосом.

«Наше исследование показывает, насколько напрямую наши пищевые привычки влияют на здоровье мозга. Оно также приближает нас к созданию стратегий — от подбора нутриентов до разработки лекарств — которые помогут защитить когнитивные функции и замедлить старение мозга», — подчеркнула Тоноки.

Ранее врачи назвали новые критерии диагностики деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами