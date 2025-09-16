На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи назвали новые критерии диагностики деменции

JAMA Neurology: опубликованы новые критерии диагностики деменции
Международная группа экспертов утвердила обновленные диагностические критерии для сосудистых когнитивных нарушений и деменции, которые должны стать мировым стандартом. Работа опубликована в журнале JAMA Neurology.

Сосудистая деменция — вторая по распространенности форма деменции после болезни Альцгеймера, на нее приходится до 20% случаев. Однако сосудистые факторы могут играть роль почти у 75% пациентов с деменцией. Именно поэтому отсутствие единых диагностических критериев долгое время тормозило как клиническую практику, так и исследования в этой области.

В исследовании приняли участие 54 специалиста из разных стран, которые в ходе трех раундов Delphi-опроса достигли консенсуса по диагностике трех стадий когнитивных нарушений: доклинической, легкой и тяжелой (деменция). Новый набор правил получил название VasCog-2-WSO, так как был одобрен Всемирной организацией по борьбе с инсультом (World Stroke Organization).

«Мы учли последние достижения в области нейровизуализации и биомаркеров и смогли создать критерии, которые будут понятны и удобны для клинической практики по всему миру», — пояснили авторы работы.

Биомаркеры включены в критерии в первую очередь как инструмент для исключения других возможных причин когнитивного снижения, например болезни Альцгеймера.

По словам экспертов, новый стандарт VasCog-2-WSO позволит унифицировать диагностику по всему миру и повысит точность как в практике врачей, так и в научных исследованиях.

