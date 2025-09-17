Ученая рассказала о рисках модной косметологической процедуры

Несмотря на популярность улиточной терапии, использование гигантских африканских улиток в косметологии может быть небезопасным. По словам ученых, прямое нанесение слизи моллюсков на кожу способно спровоцировать аллергические реакции, инфекции и даже механические повреждения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Гигантские африканские улитки (Achatina fulica), достигающие до 30 сантиметров в длину, стали не только экзотическими питомцами, но и своеобразным «инструментом красоты». Считается, что их слизь — источник полезных веществ: гликолевой кислоты, витаминов и особых молекул, схожих с гиалуроновой кислотой. Однако, как отмечают специалисты, это работает лишь в составе проверенной косметики, а не при контакте живого моллюска с кожей.

«Секрет улитки содержит комплекс чужеродных белков — гликопротеины и ферменты, которые способны выступать в роли сильных аллергенов. При нанесении на кожу они могут вызвать покраснение, зуд, крапивницу, а в тяжелых случаях — отек Квинке», — объяснила профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова.

Кроме аллергии, улиткотерапия несет риск травмирования. У моллюсков есть радулa — хитиновый язык-«терка», с помощью которого они соскабливают пищу.

«Двигаясь по коже, улитка может оставлять микроскопические царапины, а при попытке ускорить ее движение — укусить. Это нарушает защитный барьер кожи и открывает путь для инфекции», — добавила Волкова.

Отдельная опасность связана с микробами и паразитами, которых могут переносить улитки. Особенно высок риск заражения при использовании животных, выращенных в неподходящих условиях. В их слизи могут присутствовать сальмонелла, кишечная палочка и паразиты.

Ученая напомнила: слизь улиток не способна избавить от глубоких морщин и заметных возрастных изменений. Безопаснее и эффективнее использовать кремы и сыворотки с экстрактом улиточной слизи — такие средства проходят контроль качества и обеспечивают увлажняющий эффект без риска заражения.

