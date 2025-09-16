На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученый рассказал, грозит ли россиянам распространение пауков-ос

ПНИПУ: пауки-осы не переносят продолжительных морозов
true
true
true
close
Telegram-канал «ГКУ МО «Мособлпожспас»»

В последние месяцы жители Центральной России и Урала все чаще делятся в соцсетях фото ярких полосатых пауков-ос. Этих обитателей южных регионов теперь замечают в Московской, Нижегородской, Кировской областях, в Пермском крае и даже в южных районах Коми. Ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха Никита Кифель объяснил, стоит ли ожидать, что вид сможет закрепиться в новых условиях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Пауки-осы отличается особой чувствительностью к низким температурам и абсолютно не переносят продолжительных морозов. Исторически это ограничивало их распространение. Но наблюдаемые изменения — более мягкие зимы и увеличение продолжительности теплого сезона — открывают для вида новые возможности», — рассказал Кифель.

По его словам, пауки действительно могут временно проникать на северные территории: молодые особи «летают» на паутинных нитях, их случайно перевозят транспортом или сельхозгрузами. Но массового расселения ждать преждевременно.

«Даже если насекомое попадет в дачный дом, который зимой не отапливается, шансов выжить практически нет. Поэтому говорить о стремительном продвижении паука-осы пока рано — этот процесс напрямую зависит от долгосрочных климатических тенденций», — уточнил ученый.

Пугающий внешний вид делает паука похожей на осу, но угрозы для человека она почти не несет.

«Для людей укус сопоставим с пчелиным — боль, покраснение, припухлость проходят через сутки-двое. Опасность есть только для детей и людей с сильной аллергией», — добавил Кифель.

Эксперт подчеркивает, что паук не агрессивен и может укусить лишь при угрозе жизни. Лучшее решение при встрече — сохранять спокойствие и держать дистанцию.

Ранее в глубинах Тихого океана обнаружили загадочных рыб-улиток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами