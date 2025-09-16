Ученый рассказал, грозит ли россиянам распространение пауков-ос

В последние месяцы жители Центральной России и Урала все чаще делятся в соцсетях фото ярких полосатых пауков-ос. Этих обитателей южных регионов теперь замечают в Московской, Нижегородской, Кировской областях, в Пермском крае и даже в южных районах Коми. Ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха Никита Кифель объяснил, стоит ли ожидать, что вид сможет закрепиться в новых условиях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Пауки-осы отличается особой чувствительностью к низким температурам и абсолютно не переносят продолжительных морозов. Исторически это ограничивало их распространение. Но наблюдаемые изменения — более мягкие зимы и увеличение продолжительности теплого сезона — открывают для вида новые возможности», — рассказал Кифель.

По его словам, пауки действительно могут временно проникать на северные территории: молодые особи «летают» на паутинных нитях, их случайно перевозят транспортом или сельхозгрузами. Но массового расселения ждать преждевременно.

«Даже если насекомое попадет в дачный дом, который зимой не отапливается, шансов выжить практически нет. Поэтому говорить о стремительном продвижении паука-осы пока рано — этот процесс напрямую зависит от долгосрочных климатических тенденций», — уточнил ученый.

Пугающий внешний вид делает паука похожей на осу, но угрозы для человека она почти не несет.

«Для людей укус сопоставим с пчелиным — боль, покраснение, припухлость проходят через сутки-двое. Опасность есть только для детей и людей с сильной аллергией», — добавил Кифель.

Эксперт подчеркивает, что паук не агрессивен и может укусить лишь при угрозе жизни. Лучшее решение при встрече — сохранять спокойствие и держать дистанцию.

