На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала три внешних признака «идеальной» мочи

20minutos: пена в моче может указывать на проблемы с почками
close
Depositphotos

Для оценки состояния здоровья мочу нужно рассматривать по трем основным внешним признакам — цвету, наличию пены и степени мутности. Об этом испанский врач Сара Марин Бербелл рассказала в интервью изданию 20minutos.

По словам Бербелл, идеальным считается светло-желтый цвет мочи. Если человек употребляет слишком много воды, моча становится почти прозрачной, а при недостаточном питье — темно-желтой. Врач предупредила: любые другие оттенки могут указывать на проблемы со здоровьем.

Эксперт также отметила важность отсутствия пены в моче, поскольку ее появление может сигнализировать о проблемах с почками. Этот симптом возникает, когда повреждаются капилляры почек, что приводит к утечке белка из крови в мочу. Повреждение может быть вызвано различными состояниями, включая заболевания почек, такие как гломерулонефрит, и системные заболевания, такие как диабет и системная красная волчанка.

Кроме того, эксперт обратила внимание на консистенцию жидкости: мутная моча с хлопьями часто свидетельствует о наличии инфекционного процесса в организме. Бербелл подчеркнула, что при выявлении подобных признаков стоит как можно быстрее обратиться к специалисту для диагностики и лечения.

Ранее россиянам рассказали, можно ли оценить здоровье с помощью одного анализа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами