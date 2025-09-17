Врач назвала три внешних признака «идеальной» мочи

20minutos: пена в моче может указывать на проблемы с почками

Для оценки состояния здоровья мочу нужно рассматривать по трем основным внешним признакам — цвету, наличию пены и степени мутности. Об этом испанский врач Сара Марин Бербелл рассказала в интервью изданию 20minutos.

По словам Бербелл, идеальным считается светло-желтый цвет мочи. Если человек употребляет слишком много воды, моча становится почти прозрачной, а при недостаточном питье — темно-желтой. Врач предупредила: любые другие оттенки могут указывать на проблемы со здоровьем.

Эксперт также отметила важность отсутствия пены в моче, поскольку ее появление может сигнализировать о проблемах с почками. Этот симптом возникает, когда повреждаются капилляры почек, что приводит к утечке белка из крови в мочу. Повреждение может быть вызвано различными состояниями, включая заболевания почек, такие как гломерулонефрит, и системные заболевания, такие как диабет и системная красная волчанка.

Кроме того, эксперт обратила внимание на консистенцию жидкости: мутная моча с хлопьями часто свидетельствует о наличии инфекционного процесса в организме. Бербелл подчеркнула, что при выявлении подобных признаков стоит как можно быстрее обратиться к специалисту для диагностики и лечения.

Ранее россиянам рассказали, можно ли оценить здоровье с помощью одного анализа.