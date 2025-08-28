проект

Россиянам рассказали, можно ли оценить здоровье с помощью одного анализа

Врач Носков: по одному анализу оценить состояние здоровья нельзя

true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Многие из пациентов мечтают о «волшебном» тесте, который за один раз выявит все возможные заболевания, но, к сожалению, универсального анализа, который проверит весь организм сразу, не существует. Вместо этого можно сдать три основных: общий анализ мочи, крови и биохимию крови. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач, врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков.

«Современная диагностика - это комплексный подход, который зависит от возраста, пола, наследственности и образа жизни. Есть общие исследования, по которым можно заподозрить болезнь, но только заподозрить. Это общий анализ крови, общий анализ мочи и стандартная биохимия крови. А для подтверждения есть специальные специфические тесты, только так будет установлен верный диагноз и назначено необходимое лечение. Чтобы правильно проверить свое здоровье и не переплачивать за исследования, обращайтесь к врачу, который проведет осмотр, задаст необходимые вопросы для сбора анамнеза и подберет индивидуальный план обследования. И это будет лучший способ контролировать свое здоровье», – объяснил врач.

По словам доктора, общий анализ крови позволяет предположить следующие проблемы: анемию, воспаления бактериального или вирусного характера, иммунодефицит и т.д.

«Общий анализ мочи позволяет заподозрить воспалительные заболевания, бактериальные инфекции, мочекаменную болезнь и др. А стандартная биохимия крови показывает определяется набор биохимических показателей, каждый из которых отвечает за тот или иной орган или систему. Также стоит добавить, что возможны погрешности в результатах. Они зависят от выполнения условий преаналитики, а также от подготовки человека к процедуре (выполнения условий, рекомендованных для каждого анализа). Есть и вероятность получения ложноотрицательных или ложноположительных результатов, например, при сдаче анализов на онкомаркеры», – отметил врач.

Ранее россиянам назвали план действий, если ноют колени после работы на даче.

