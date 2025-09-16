На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа идеальная разница в возрасте для крепких отношений

Metro: разница в возрасте до трех лет оптимальна для крепких отношений
true
true
true
close
ORION PRODUCTION/Shutterstock/FOTODOM

Психотерапевт Элоиза Скиннер (Оксфордский университет) назвала разницу в возрасте до трех лет наиболее благоприятной для построения долгосрочных и гармоничных отношений. Об этом она рассказала в интервью изданию Metro.

По мнению специалиста, партнеры с небольшой разницей в возрасте чаще совпадают в финансовых взглядах — от расходов и сбережений до подходов к инвестициям — а также имеют схожее состояние здоровья. Кроме того, такие пары легче находят общее во многих аспектах образа жизни, например, в организации выходных, распределении забот о детях и даже в выборе направлений для путешествий.

Скиннер также ссылается на результаты исследований, согласно которым удовлетворенность отношениями снижается по мере увеличения возрастного разрыва между партнерами. Особенно это касается вопросов деторождения: значительная разница может привести к трудностям с зачатием, различиям в стилях воспитания и даже к риску ранней потери одного из родителей для ребенка.

Кроме того, пары с большой разницей в возрасте чаще сталкиваются с финансовыми и социальными трудностями. В частности, проблемы могут возникнуть, если один из партнеров выходит на пенсию намного раньше, или если между ними существует неравенство в доходах, статусе или карьерных достижениях. Это, по словам Скиннер, может повлиять на «динамику власти» в отношениях.

Ранее было названо неожиданное качество отцов, опасное для психики ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами