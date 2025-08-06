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Названо неожиданное качество отцов, опасное для психики ребенка

DP: тревожность отцов вредит психике детей
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Depositphotos

Психическое здоровье отцов может напрямую повлиять на развитие ребенка, предупреждают британские ученые. Если отец страдал от тревожности в перинатальный период, его ребенок с большей вероятностью столкнется с эмоциональными и поведенческими трудностями уже в раннем возрасте. Работа опубликована в журнале Development and Psychopathology (DP).

По данным исследователей из Университета Саутгемптона, тревожные расстройства поражают от 6 до 13% новоиспеченных отцов — и это выше, чем среди мужчин в целом. Однако влияние их ментального состояния на ребенка оставалось практически неизученным.

«Обычно исследования сосредоточены на матерях, но отцы — не менее важная часть семейной системы, особенно в первые годы жизни ребенка», — отметила автор исследования Франческа Дзеккинато. — «Мы хотели понять, влияет ли тревожность у отца на психику ребенка — и если да, то когда именно она особенно опасна».

Ученые использовали данные одного из крупнейших исследований в Великобритании — ALSPAC. В нем анализируются сотни семей, начиная с 1990-х годов. Исследователи проверили, как уровень тревожности у отцов за 18 недель до рождения и через 8 недель после родов связан с проблемами психического здоровья у детей в возрасте 3,5 и 7,5 лет.

Оказалось, уже к 3,5 годам дети, чьи отцы были тревожны во время беременности партнерши, чаще демонстрировали эмоциональные и поведенческие нарушения. А к 7,5 годам самые высокие риски наблюдались у тех детей, чьи отцы страдали тревожностью и до, и после рождения.

Причем, как отмечают ученые, у мальчиков связь между тревожностью отца и проблемами в поведении проявлялась особенно сильно.

Почему так происходит, пока неясно. Одна из гипотез — тревожный отец может сильнее влиять на эмоциональную атмосферу в семье или не справляться с ответной реакцией на потребности ребенка. Это может также усиливать стресс у матери и влиять на развитие плода через ее состояние.

Ранее был развеян миф об опасности школьной травли для психики.

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