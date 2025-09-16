На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Оземпик» удивил ученых новым эффектом

EASD: Оземпик повышает интенсивность вкуса пищи
Alones/Shutterstock/FOTODOM

Препараты для похудения, такие как Оземпик, могут повышать интенсивность вкусовых ощущений. К такому выводу пришли ученые из Байройтского университета в Германии. Результаты исследования представлены на ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене.

В исследовании приняли участие 411 человек с ожирением и избыточным весом. Ученые проанализировали истории болезней испытуемых и выяснили, назначали ли им ранее аналоги глюкагоноподобного пептида-1. Эти препараты помогают контролировать аппетит, уровень сахара в крови и обмен веществ.

Результаты показали: в ходе использования таких лекарств около 20% пациентов начали воспринимать вкус пищи иначе — еда стала казаться слаще или солонее, чем раньше. Такой эффект наблюдался у тех, кто проходил лечение Озепиком и его аналогами не менее трех месяцев.

Помимо изменения вкуса, большинство пациентов сообщали о снижении аппетита, более быстром наступлении чувства насыщения, а также уменьшении тяги к пище. По мнению исследователей, эти изменения могут способствовать лучшему контролю веса.

Ученые полагают, что эффект связан с действием препаратов не только на кишечник и центры голода в мозге, но и на вкусовые рецепторы, что делает вкус еды более насыщенным, а саму еду — менее привлекательной в больших объемах.

В то же время исследователи подчеркивают, что изменения вкуса не являются прямым фактором снижения веса. На итоговый результат также влияют метаболизм, образ жизни и продолжительность терапии. Тем не менее, наблюдение за вкусовыми изменениями может помочь врачам точнее оценивать эффективность лечения и подбирать более персонализированные рекомендации по питанию.

Ранее российские ученые выявили новую скрытую причину ожирения.

