Найден новый способ активации иммунной системы для борьбы с раком

NatChem: активация клеточного пути STING побуждает иммуннитет бороться с раком
Depositphotos

Ученые из Кембриджского университета разработали новый подход к борьбе с раком, позволяющий активировать иммунную атаку организма строго в зоне опухоли, избегая повреждения здоровых тканей. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Chemistry (NatChem).

Ключевую роль в исследовании играет внутриклеточный механизм STING — система, которая запускает иммунный ответ при обнаружении угрозы. Активаторы STING уже показали свою эффективность в терапии рака, однако их использование ограничено из-за тяжелых побочных эффектов при попадании в здоровые органы.

Чтобы устранить этот риск, ученые создали двухкомпонентную «пролекарственную» систему. Каждый из компонентов безопасен сам по себе и не активен вне опухоли. Один из них «заперт» и становится активным только при взаимодействии с ферментом β-глюкуронидазой — веществом, характерным почти исключительно для опухолевых тканей. После этого он реагирует со вторым компонентом, и вместе они формируют активное соединение, которое запускает STING и стимулирует иммунный ответ.

«Это как отправить в организм две безопасные посылки, которые соединяются и раскрываются только в присутствии специфических химических сигналов опухоли», — объясняет профессор Гонсалу Бернардеш, руководитель исследования.

Эксперименты на моделях рыбок данио и мышей подтвердили: препарат активируется почти исключительно в опухолях, не затрагивая жизненно важные органы, такие как печень и сердце. Это открывает путь к созданию нового класса таргетных препаратов не только для лечения рака, но и других заболеваний, требующих точной и безопасной доставки мощных лекарств.

Ранее ученые выяснили, что привычка ходить быстро снижает риск рака легких.

