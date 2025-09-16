Россиянам рассказали, что посадить осенью и как подготовить дачу к зиме

Ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова рассказала, как подготовить дачный участок к зиме, какие культуры можно посадить «под снег» и чем лучше укрывать растения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Летний сезон завершился, урожай собран и раздарен, но для садоводов и огородников работа только начинается.

«Осень — подходящая пора для того, чтобы выявить больные и слабые растения. Старые кусты клубники, которые не плодоносят, и цветы без бутонов нужно удалять. А у плодовых деревьев и кустарников важно проводить обрезку: у смородины и крыжовника оставляют не более восьми сильных ветвей, у яблонь и груш убирают все побеги, направленные внутрь кроны. Это не уменьшает урожай, а наоборот усиливает его», — пояснила Комбарова.

Эксперт напомнила, что удаленные больные растения нельзя класть в компост: «Их обязательно нужно сжечь. Иначе инфекции разнесутся по всему участку».

По словам ученой, осенью важно перекопать грядки, добавить солому или листву, чтобы они перегнили и превратились в гумус. Для нейтрализации кислой почвы используют доломитовую муку или известь, но азотные удобрения вносить нельзя — они стимулируют рост побегов, которые зимой погибнут.

Особое внимание стоит уделить защите от болезней и насекомых.

«Сначала растения обрабатывают инсектицидами, а через неделю — фунгицидами, чтобы защитить огород от грибков», — уточнила эксперт.

Осенью можно посадить чеснок, лук-овсюжку, зелень, морковь, редис и крестоцветные культуры. Не стоит забывать и о цветах. Многие виды — васильки, колокольчики, люпины — только выигрывают от подзимнего посева, так как холод способствует их лучшей всхожести.

«Укроп, петрушка, кинза, мята отлично переносят зиму. А капусту и рукколу полезно высаживать под снег — к весне они успеют окрепнуть и будут менее уязвимы для вредителей», — пояснила эксперт.

Завершает сезон подготовка газона: его нужно проколоть вилами или пройтись по нему обувью с шипами для улучшения воздухообмена, а также подкормить минеральными удобрениями. «Эти два простых действия позволят траве расти ровно и ярко-зеленым ковром», — подчеркнула ученая.

