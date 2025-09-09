На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В глубинах Тихого океана обнаружили загадочных рыб-улиток

Ichthyology & Herpetology: найден новый вид глубоководных рыб-улиток
true
true
true
close
MBARI

Специалисты Института аквариумных исследований залива Монтерей (MBARI) описали сразу три новых вида глубоководных улиткоротых рыб. Среди них — необычная розовая «бугристая улиткоротая» (Careproctus colliculi), впервые замеченная в 2019 году на глубине более 3 км у побережья Калифорнии. Работа опубликована в журнале Ichthyology & Herpetology.

«MBARI стремится сделать океанские исследования более доступными, делясь своими данными и технологиями. Мы рады сотрудничеству с коллегами из SUNY Geneseo: изучение биоразнообразия глубин критически важно для понимания изменений в океане», — отметил ведущий исследователь экспедиции, старший научный сотрудник MBARI Стивен Хэддок.

Помимо «бугристой», к семейству липаровых добавились «темная улиткоротая» (Careproctus yanceyi) и «стройная улиткоротая» (Paraliparis em). Все три экземпляра были собраны в ходе экспедиций с использованием аппаратов Doc Ricketts и глубоководного батискафа Alvin.

«Глубокое море — дом для невероятного разнообразия живых существ и удивительных адаптаций. Наше открытие — напоминание о том, как мало мы еще знаем о жизни на Земле, и о силе научного любопытства», — подчеркнула руководитель исследования, доцент SUNY Geneseo Маккензи Геррингер.

Розовая «бугристая улиткоротая» выделяется текстурой кожи, крупными глазами и широкими плавниками с длинными лучами. «Темная» отличается полностью черным телом, а «стройная» имеет вытянутое тело без присоски с характерным угловым челюстным аппаратом.

Ученые подчеркивают, что пока «бугристая улиткоротая» известна лишь по одной находке, однако анализ архивных подводных съемок MBARI намекает: этот вид могли встречать и раньше, но путали с близкими родственниками.

Ранее у «рыб-призраков» на лбу обнаружили зубы, которые помогают заниматься сексом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами