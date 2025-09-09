В глубинах Тихого океана обнаружили загадочных рыб-улиток

Специалисты Института аквариумных исследований залива Монтерей (MBARI) описали сразу три новых вида глубоководных улиткоротых рыб. Среди них — необычная розовая «бугристая улиткоротая» (Careproctus colliculi), впервые замеченная в 2019 году на глубине более 3 км у побережья Калифорнии. Работа опубликована в журнале Ichthyology & Herpetology.

«MBARI стремится сделать океанские исследования более доступными, делясь своими данными и технологиями. Мы рады сотрудничеству с коллегами из SUNY Geneseo: изучение биоразнообразия глубин критически важно для понимания изменений в океане», — отметил ведущий исследователь экспедиции, старший научный сотрудник MBARI Стивен Хэддок.

Помимо «бугристой», к семейству липаровых добавились «темная улиткоротая» (Careproctus yanceyi) и «стройная улиткоротая» (Paraliparis em). Все три экземпляра были собраны в ходе экспедиций с использованием аппаратов Doc Ricketts и глубоководного батискафа Alvin.

«Глубокое море — дом для невероятного разнообразия живых существ и удивительных адаптаций. Наше открытие — напоминание о том, как мало мы еще знаем о жизни на Земле, и о силе научного любопытства», — подчеркнула руководитель исследования, доцент SUNY Geneseo Маккензи Геррингер.

Розовая «бугристая улиткоротая» выделяется текстурой кожи, крупными глазами и широкими плавниками с длинными лучами. «Темная» отличается полностью черным телом, а «стройная» имеет вытянутое тело без присоски с характерным угловым челюстным аппаратом.

Ученые подчеркивают, что пока «бугристая улиткоротая» известна лишь по одной находке, однако анализ архивных подводных съемок MBARI намекает: этот вид могли встречать и раньше, но путали с близкими родственниками.

Ранее у «рыб-призраков» на лбу обнаружили зубы, которые помогают заниматься сексом.