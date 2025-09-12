На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В мозге впервые обнаружены скрытые связи

PRE: разработан метод выявления причинно-следственных связей между нейронами
close
Джейсон Кирк и Куин Нгуен/Nikon Small World Photomicrography

Ученые из Токийского университета науки разработали новый метод, позволяющий выявлять причинно-следственные связи между нейронами напрямую по их электрической активности. Работа опубликована в журнале Physical Review E (PRE).

Мозг состоит из миллиардов нейронов, которые обмениваются краткими электрическими импульсами — «спайками». Эти сигналы хаотичны и нерегулярны, что делает чрезвычайно трудной задачу понять, какой нейрон влияет на другой, а где всплески лишь совпадают случайно.

Команда под руководством Кадзуи Савады предложила модификацию метода сходимого перекрестного отображения (СПО), ранее применявшегося для анализа сложных систем. Ученые сосредоточились не на самих моментах вспышек, а на интервалах между ними. Такой подход позволил превратить разрозненные события в более удобные для анализа последовательности. Дополнительно исследователи разработали способ согласовывать временные ряды разных нейронов, чтобы сравнивать их динамику.

Проверка метода на математических моделях показала: он корректно выявляет направление связей между нейронами даже при наличии шума, имитирующего биологическую «непредсказуемость».

По словам Савады, новая техника позволит не только точнее картировать связи в мозге, но и понять механизмы нарушений, связанных с его работой — от эпилепсии до шизофрении и биполярного расстройства. В перспективе это может открыть дорогу к новым способам диагностики и терапии.

Ученые отмечают, что пока метод протестирован на небольших сетях из двух-трех нейронов. Следующая цель — масштабировать его на более крупные системы, приближенные к реальным мозговым цепям.

Ранее в мозге обнаружили таинственный скрытый сигнал, ответственный за стресс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами