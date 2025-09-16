На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Канарских островах выращивают одну культуру почти две тысячи лет, выяснили ученые

JAS: чечевица на Канарских островах выращивается почти две тысячи лет
Andrei Bortnikau/Shutterstock/FOTODOM

Первая генетическая экспертиза археологических образцов чечевицы показала, что на Канарских островах до сих пор выращивают сорта, которые местные жители привезли из Северной Африки во II веке. Работа опубликована в журнале Journal of Archaeological Science (JAS).

Ученые из Линчепингского университета в Швеции и Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в Испании проанализировали семена, найденные в зернохранилищах, выдолбленных в вулканической породе. Благодаря уникальным условиям хранения в семенах сохранилась ДНК, что позволило сравнить древние образцы с современными.

«Оказалось, что на Канарах непрерывно выращивают один и тот же тип чечевицы на протяжении почти двух тысяч лет. Это особенно интересно, учитывая, что после прихода европейцев коренное население островов практически исчезло. Новые поселенцы, похоже, переняли местные культуры и продолжили их выращивать», — рассказала руководитель исследования Йенни Хагенблад.

Ученые предполагают, что устойчивость сортов связана с их высокой адаптацией к жаркому и сухому климату. Не исключено, что сохранению традиционных культур способствовали женщины: по данным исследователей, именно они веками хранили и передавали знания о выращивании растений.

«Наши результаты говорят о том, что канарская чечевица внесла вклад не только в кулинарное наследие, но и в генетику современных испанских сортов. В условиях климатических изменений такие растения, приспособленные к засухе и жаре, могут оказаться крайне ценными для будущей селекции», — отметил Якоб Моралес, соавтор исследования.

Ранее был создан простой тест для ранней диагностики болезни Альцгеймера.

