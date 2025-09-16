На Канарских островах выращивают одну культуру почти две тысячи лет, выяснили ученые

Первая генетическая экспертиза археологических образцов чечевицы показала, что на Канарских островах до сих пор выращивают сорта, которые местные жители привезли из Северной Африки во II веке. Работа опубликована в журнале Journal of Archaeological Science (JAS).
Ученые из Линчепингского университета в Швеции и Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в Испании проанализировали семена, найденные в зернохранилищах, выдолбленных в вулканической породе. Благодаря уникальным условиям хранения в семенах сохранилась ДНК, что позволило сравнить древние образцы с современными.
«Оказалось, что на Канарах непрерывно выращивают один и тот же тип чечевицы на протяжении почти двух тысяч лет. Это особенно интересно, учитывая, что после прихода европейцев коренное население островов практически исчезло. Новые поселенцы, похоже, переняли местные культуры и продолжили их выращивать», — рассказала руководитель исследования Йенни Хагенблад.
Ученые предполагают, что устойчивость сортов связана с их высокой адаптацией к жаркому и сухому климату. Не исключено, что сохранению традиционных культур способствовали женщины: по данным исследователей, именно они веками хранили и передавали знания о выращивании растений.
«Наши результаты говорят о том, что канарская чечевица внесла вклад не только в кулинарное наследие, но и в генетику современных испанских сортов. В условиях климатических изменений такие растения, приспособленные к засухе и жаре, могут оказаться крайне ценными для будущей селекции», — отметил Якоб Моралес, соавтор исследования.
