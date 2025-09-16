Биолог оценила, как долго Марс оставался пригодным для жизни

Ученые впервые сообщили о находке, которую можно считать возможным следом жизни на Марсе. Ровер Perseverance, исследующий дно кратера Езеро, в июле 2024 года взял образец породы Cheyava Falls — он получил название Sapphire Canyon. Анализ показал: в камне есть сразу два железосодержащих минерала, связанных на Земле с деятельностью микроорганизмов. Об этом сообщает портал The Conversation.

Речь идет о минералах вивианите (фосфат железа) и грейгите (сульфид железа), расположенных в характерных «леопардовых пятнах».

«На Земле вивианит обычно появляется рядом с разлагающимся органическим веществом, а грейгит может образовываться микроорганизмами, использующими серу для получения энергии», — объяснила астробиолог Эми Уильямс из Университета Флориды.

Такие сочетания на нашей планете часто возникают в зонах так называемых редокс-градиентов — мест, где медленные окислительно-восстановительные реакции ускоряются благодаря живым существам. Это означает, что миллиарды лет назад микробы на Марсе могли использовать подобные реакции, чтобы получать энергию.

Однако исследователи подчеркивают: небиологические процессы тоже способны дать схожий результат. Например, минералы могут формироваться при высоких температурах или в кислой среде, хотя следов таких условий в породе не найдено.

«Мы ожидали увидеть такие признаки в более древних породах, а нашли их в относительно молодых. Это значит, что Марс мог оставаться пригодным для жизни дольше, чем считалось ранее», — отметила Уильямс.

Теперь судьба образца зависит от программы Mars Sample Return: только вернув его на Землю, ученые смогут окончательно установить, биологическое или абиотическое происхождение скрывается за загадочными «леопардовыми пятнами».

