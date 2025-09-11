На Марсе впервые обнаружены признаки жизни

Ученые NASA и Имперского колледжа Лондона обнаружили на Марсе следы микробных процессов. Исследователи описали минералы и органические вещества в породах кратера Езеро, которые могут указывать на существование древнего озера и биохимических реакций, напоминающих земные. Работа опубликована в журнале Nature.

Команда проанализировала породы в светлом участке, получившем название Bright Angel. Оказалось, что это осадочные отложения, сформированные в спокойной водной среде — у берегов или на дне озера. Внутри пород обнаружили миллиметровые образования, обогащенные железо-фосфатными и железо-сульфидными минералами, которые, как предполагается, могли возникнуть в результате реакций с органическим углеродом. Подобные процессы на Земле часто связаны с деятельностью микроорганизмов.

Марсоход Perseverance, работающий в кратере Езеро с 2021 года, уже взял керн из Bright Angel и сохранил его в капсуле для будущей миссии по доставке образцов на Землю. Ученые рассчитывают, что это произойдёт в 2030-х годах.

«Это огромный шаг вперед. Образцы, которые мы помогли охарактеризовать, — одни из самых убедительных на сегодняшний день», — отметил профессор Санджив Гупта из Имперского колледжа Лондона.

Глава направления космических исследований Британского космического агентства Мэттью Кук добавил: «Эти результаты — самые многообещающие доказательства того, что на Марсе могли существовать условия для микробной жизни. Хотя нужно быть осторожными в выводах, находка приближает нас к ответу на главный вопрос: одни ли мы во Вселенной?»

