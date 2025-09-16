В НАСА предупредили, что солнечная активность продолжает расти

После рекордно спокойного периода в 2008 году солнечная активность не продолжила спад, как ожидалось, а начала постепенно нарастать. К такому выводу пришла группа исследователей под руководством Джейми Ясински из Лаборатории реактивного движения NASA. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

«Все признаки указывали на то, что Солнце входит в затяжную фазу низкой активности, — отметил Ясински. — Поэтому нас удивило, что тренд сменился. Солнце медленно пробуждается».

Солнечная активность колеблется в циклах по приблизительно 11 лет, но возможны и долгосрочные вариации, длящиеся десятилетиями. С 1980-х до 2008 года активность планомерно снижалась и в итоге достигла минимума за всю историю наблюдений. Многие ожидали, что это начало новой «малой эры» спокойного Солнца. Однако вместо этого количество пятен, плотность солнечного ветра и напряженность магнитного поля стали снова расти.

Это означает, что Землю и другие планеты в будущем могут чаще накрывать мощные космические явления — вспышки, магнитные бури и корональные выбросы массы. Такие события влияют на работу спутников, GPS, радиосвязь, энергосети и даже безопасность астронавтов.

«Мы не до конца понимаем долгосрочные колебания. Почему, например, в 1790-х Солнце на 40 лет ушло в минимум? Таких загадок еще много», — отметил Ясински.

Данные для исследования ученые получили с помощью долгоживущих миссий NASA — ACE и Wind, работающих с 1990-х годов. Они фиксируют характеристики солнечного ветра и плазмы, достигающих Земли.

Теперь, предупредили исследователи, человечеству стоит готовиться к тому, что «проснувшееся» Солнце принесет с собой новую волну космической «непогоды», и от качества прогнозов будет зависеть как работа техники, так и безопасность будущих миссий на Луну и Марс.

