У чая из листьев малины нашли полезное для диабетиков свойство

Nutrients: чай из листьев малины предотвращает скачки сахара в крови

Чай из листьев малины способен замедлять рост уровня сахара и инсулина в крови после употребления сладкого. Такой вывод сделали исследователи из Университета Рединга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В эксперименте участвовали 12 здоровых мужчин и 10 женщин. Добровольцев попросили употребить глюкозу или сахарозу (столовый сахар) — с добавлением 10 граммов чая из листьев малины или без него. В течение двух часов после начала исследования у всех добровольцев регулярно измеряли уровни сахара и инсулина в крови.

Анализ показал, что при сочетании сахарозы вместе с чаем из листьев малины рост концентрации сахара в крови происходил значительно медленнее. Через 15 минут после употребления сладкого показатели были в среднем на 25% ниже, а через полчаса — почти на 44% ниже по сравнению с контрольной группой. Концентрация инсулина также оказалась ниже через 15, 30 и 60 минут. Однако при употреблении глюкозы заметной корреляции не наблюдалось.

Ученые связывают положительный эффект с наличием в чае полифенолов — природных химических соединений. Самое выраженное действие могла оказывать эллаговая кислота, которая подавляет работу некоторых пищеварительных ферментов. По мнению ученых, компоненты чая влияют преимущественно на более сложные сахара, такие как сахароза.

Авторы подчеркивают, что их работа стала первым клиническим подтверждением способности чая из листьев малины снижать ранний постпрандиальный уровень сахара и инсулина. Следующим шагом станут исследования среди людей с преддиабетом и диабетом второго типа. По мнению специалистов, такой чай может стать простым способом поддержки метаболического здоровья.

Ранее россиянам объяснили, в каком случае матча может вызвать анемию.

