На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США зафиксировали самый долгий случай COVID-19

The Lancet: 41-летний американец болел COVID-19 776 дней
true
true
close
Depositphotos

Американские врачи зафиксировали, вероятно, самый продолжительный эпизод заражения COVID-19: инфекция сохранялась в организме пациента 776 дней до его смерти. Клинический случай описан в статье в научном журнале The Lancet: Microbe.

Речь идет о 41-летнем мужчине с ВИЧ, который не принимал антиретровирусную терапию. Вследствие ослабления иммунной системы вирус длительно сохранялся в организме, постоянно адаптируясь. Первые симптомы — кашель, головные боли и усталость — появились в мае 2020 года, однако диагноз COVID-19 был подтвержден только в сентябре того же года после госпитализации.

В течение многих месяцев вирус в организме пациента претерпевал многочисленные мутации, включая изменения, схожие с теми, что позже были обнаружены у основных вариантов, например «омикрона». При этом уникальная смесь штаммов, возникшая внутри пациента, не распространилась за пределы его организма, вероятно, из-за их узкой адаптации к специфической иммунной среде.

До самой смерти ПЦР-тесты мужчины оставались положительными: за два дня до летального исхода коронавирус все еще выявлялся в мазках. Однако причина смерти, по данным врачей, напрямую не была связана с COVID-19.

Ранее были зафиксированы и другие случаи экстремально длительного течения инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом. Так, в 2024 году в Нидерландах сообщалось о заболевании, длившемся 613 дней, а в 2022-м в Великобритании — о случае продолжительностью 505 дней.

Эксперты подчеркивают, что подобные редкие инфекции представляют потенциальную угрозу, так как могут способствовать появлению новых сильно мутировавших штаммов. Поэтому, несмотря на окончание пандемии, ученые призывают продолжать глобальный мониторинг коронавируса.

Ранее российские медики выявили серьезную угрозу ранее переболевшим коронавирусом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами