В США зафиксировали самый долгий случай COVID-19

Американские врачи зафиксировали, вероятно, самый продолжительный эпизод заражения COVID-19: инфекция сохранялась в организме пациента 776 дней до его смерти. Клинический случай описан в статье в научном журнале The Lancet: Microbe.

Речь идет о 41-летнем мужчине с ВИЧ, который не принимал антиретровирусную терапию. Вследствие ослабления иммунной системы вирус длительно сохранялся в организме, постоянно адаптируясь. Первые симптомы — кашель, головные боли и усталость — появились в мае 2020 года, однако диагноз COVID-19 был подтвержден только в сентябре того же года после госпитализации.

В течение многих месяцев вирус в организме пациента претерпевал многочисленные мутации, включая изменения, схожие с теми, что позже были обнаружены у основных вариантов, например «омикрона». При этом уникальная смесь штаммов, возникшая внутри пациента, не распространилась за пределы его организма, вероятно, из-за их узкой адаптации к специфической иммунной среде.

До самой смерти ПЦР-тесты мужчины оставались положительными: за два дня до летального исхода коронавирус все еще выявлялся в мазках. Однако причина смерти, по данным врачей, напрямую не была связана с COVID-19.

Ранее были зафиксированы и другие случаи экстремально длительного течения инфекции у пациентов с ослабленным иммунитетом. Так, в 2024 году в Нидерландах сообщалось о заболевании, длившемся 613 дней, а в 2022-м в Великобритании — о случае продолжительностью 505 дней.

Эксперты подчеркивают, что подобные редкие инфекции представляют потенциальную угрозу, так как могут способствовать появлению новых сильно мутировавших штаммов. Поэтому, несмотря на окончание пандемии, ученые призывают продолжать глобальный мониторинг коронавируса.

