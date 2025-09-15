На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские ученые создали «зубную наклейку» для защиты от кариеса

В МИСИС создали наклейку на зубы с минералами для защиты от кариеса
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Национального исследовательского технологического университета МИСИС создали биоразлагаемую пластину из желатина с минеральным компонентом, которая помогает не только предотвращать, но и лечить кариес на ранней стадии. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НИТУ МИСИС.

«Традиционные стоматологические препараты для защиты от кариеса часто действуют недостаточно эффективно: они только временно контактируют с эмалью, плохо восстанавливают микротрещины, не содержат антибактериальных компонентов и обладают ограниченным лечебным действием», — рассказал «Газете.Ru» соавтор разработки, аспирант НИТУ МИСИС Кирилл Кучеряев.

Исследователи предложили решение проблемы — биоразлагаемую мембрану на основе желатина, которая содержит минеральный компонент — гидроксиапатит, укрепляющий эмаль. Также формула включает комплекс ферментов для разрушения зубного налета.

По словам ученых, материал будет выпускаться в форме тонких пластин, которые легко фиксируются на зубах. Пациент сможет применять их самостоятельно: мембрана будет удерживаться на поверхности эмали и постепенно растворяться, обеспечивая контролируемое высвобождение активных веществ. Такая технология увеличивает время контакта с зубами и продлевает терапевтическое действие.

Исследователи отметили, что новая разработка также может открыть возможность масштабного производства по простой и недорогой технологии.

Согласно медицинской статистике, кариес зубов у пациентов участился на 640 млн случаев с 1990 по 2019 год, а тяжелыми заболеваниями пародонта страдают более двух миллиардов людей.

Ранее были найдены гены, которые помогают бактериям «строить» зубной налет.

