Найдены гены, которые помогают бактериям «строить» зубной налет

Ученые открыли генетический кластер, который помогает бактериям в полости рта — как полезным, так и вредным — слипаться и образовывать прочные биопленки на зубах. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Кластер был найден не у всех штаммов, но именно он позволяет микробам объединяться и создавать устойчивые сообщества. В их числе оказался Streptococcus mutans — главный виновник кариеса. Однако, как отмечают авторы работы, этот же набор генов можно внедрить в «хорошие» бактерии, чтобы они закреплялись на зубах и вытесняли микроорганизмы, разрушающие эмаль.

Поиск кластера производился в больших базах данных с метагеномными последовательностями микробных сообществ полости рта. После этого исследователи вырастили бактерии в лаборатории и определили метаболиты, которые вырабатывают такие кластеры. Эти малые молекулы действуют как «клей» и «веревка»: первые помогают клеткам слипаться друг с другом, а вторые соединяют их в цепочки. В совокупности такие трансформации позволяют бактериям формировать липкий налет на зубах.

Открытый кластер включает около 15 сегментов ДНК, которые образуют автономный метаболический путь. Он не нужен бактериям для выживания, но заметно меняет среду обитания — например, влияет на состояние зубов. Ученые считают, что благодаря этому открытию можно усилить пробиотики, такие как Streptococcus salivarius, который уже используется в средствах для защиты здоровья полости рта, но пока не образует прочных биопленок.

Тем не менее, специалисты подчеркивают: пока новые методы не заменяют простую гигиену.

«Лучший способ избавиться от бактериальных биопленок — это регулярная чистка зубов», — отмечают исследователи.

