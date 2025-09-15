Получены новые данные об атмосфере «двойника» Земли

AJL: экзопланета TRAPPIST-1e не похожа на Венеру или Марс

Астрономы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба сделали новый шаг в изучении одной из самых перспективных «вторых Земель» — экзопланеты TRAPPIST-1e. Ученые проанализировали атмосферу планеты и исключили ряд возможных сценариев. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

TRAPPIST-1e вращается вокруг красного карлика всего в 40 световых годах от Земли и находится в зоне обитаемости — на расстоянии от звезды, при котором на поверхности может существовать жидкая вода.

Новые данные показали, что планета не может иметь атмосферу, богатую водородом, а также маловероятно наличие плотной углекислотной оболочки, как у Венеры или Марса. При этом возможным остается вариант теплой атмосферы на основе азота, аналогичной той, что есть у спутника Сатурна — Титана.

«TRAPPIST-1e по-прежнему остается одним из самых интересных кандидатов на наличие обитаемых условий, и наши результаты приближают нас к пониманию, что это за мир», — отметила Сара Сигер, профессор планетологии Массачусетского технологического института.

Исследование стало возможным благодаря методу транзитной спектроскопии: ученые изучали, как свет звезды проходит сквозь атмосферу планеты, оставляя «спектральные отпечатки» молекул. Высокая чувствительность телескопа позволила значительно расширить диапазон наблюдений, хотя задача осложняется активностью самой звезды — вспышками и пятнами, искажающими сигнал.

«Мы пока не можем сказать наверняка, есть ли у TRAPPIST-1e атмосфера. Но наши данные исключили несколько вариантов и оставили в числе возможных такие условия, которые допускают наличие океана на поверхности», — пояснила Анна Глидден, ведущий автор работы.

В ближайшие годы телескоп Джеймса Уэбба продолжит наблюдения за TRAPPIST-1e. Ученые надеются, что новые данные помогут окончательно установить, обладает ли планета атмосферой и может ли она быть пригодна для жизни.

