В России научились предсказывать образование опухолей мозга до появления симптомов

Ученые Пермского Политеха и Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера представили новую технологию, которая позволяет прогнозировать развитие опухолей лобной доли головного мозга ещё до появления клинических симптомов. Разработка уже получила патент и может существенно повысить шансы на раннюю диагностику одного из самых опасных видов онкологии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Опухоли головного мозга — редкое заболевание, встречающееся в среднем у 5–15 человек на 100 тысяч в год. Однако оно отличается высокой смертностью: лишь треть пациентов живут более пяти лет после постановки диагноза. Особенно трудно выявить новообразования в лобной доле, которые долго могут протекать бессимптомно, а при обнаружении часто уже достигают серьезных размеров.

Новый подход основан на сочетании анализа анамнеза пациента и точных измерений структуры предцентральной извилины мозга по данным МРТ. Этот участок отвечает за произвольные движения и отличается высокой чувствительностью к патологическим изменениям. Ученые выявили, что даже на ранних стадиях опухоль способна влиять на ширину извилины и толщину коры, и эти показатели в совокупности с факторами риска — например, длительными головными болями или наследственной предрасположенностью — могут сигнализировать о возможном развитии заболевания.

«Если фиксируется хотя бы один фактор риска и при этом два или более параметров извилины выходят за границы нормы, мы можем говорить о вероятном формировании опухоли еще до ее клинического проявления», — пояснил Владислав Никитин, доцент ПНИПУ.

В отличие от стандартных скрининговых методов, технология не только определяет наличие риска, но и указывает возможную локализацию новообразования в конкретном полушарии. Так, в одном из подтвержденных случаев метод помог выявить патологию за полгода до постановки диагноза.

Разработка основана на анализе данных 445 здоровых пациентов, что позволило сформировать надежную нормативную базу. Ученые отмечают, что внедрение технологии в клиническую практику позволит выделять группы риска для регулярного мониторинга и тем самым повысить эффективность лечения и продолжительность жизни больных.

