Россиян предупредили о двух вирусах, которые вызывают рак кожи

Директор НИИ морфологии человека Михалева: вирус герпеса 8-го типа вызывает рак кожи

Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock/FOTODOM

При заражении полиомавирусом клеток Меркеля и вирусом герпеса 8 есть риск развития рака кожи, рассказала «Газете.Ru» директор НИИ морфологии человека им. Авцына ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б.В. Петровского», главный научный сотрудник референс-центра инфекционной и вирусной онкопатологии, член-корреспондент РАН Людмила Михалева.

«Карцинома Меркеля — это рак кожи, который может развиваться в результате воздействия ультрафиолетового излучения и полиомавируса клеток Меркеля. Это целое семейство вирусов представлено девятью подтипами, которые вызывают кожные инфекции, а также инфекции различных органов и систем. Нужно обозначить, что сегодня подавляющее число взрослого населения инфицировано этим вирусом, а ежегодная заболеваемость карциномой Меркеля составляет 0,7 случая на 100 000 населения. Карцинома имеет неблагоприятный прогноз, обусловленный высокой частотой метастазирования. В лечении важное значение имеет определение иммунологических маркеров в опухоли, особенно у пациентов со сниженным иммунитетом. Вакцины для профилактики полиомавирусов сегодня нет», — отметила доктор.

Вирус герпеса человека 8-го типа — герпес-вирус, ассоциированный с саркомой Капоши — злокачественной опухолью сосудистого происхождения: у более 25% взрослого населения и 90% ВИЧ-инфицированных людей находят антитела к вирусу.

«Наибольшее значение саркома Капоши имеет в группе ВИЧ-инфицированных: у них она бывает в 20 000 раз чаще, чем в среднем среди населения, и в 300 раз чаще, чем у пациентов с другими иммунодефицитами. Помимо саркомы Капоши, вирус герпеса 8-го типа ассоциирован с развитием первичной выпотной лимфомы и болезни Кастлемана», – рассказала врач.

Подробнее о том, как микроорганизмы провоцируют рак и часто ли россияне сталкиваются с опухолями, вызванными вирусами — в интервью Михалевой «Газете.Ru».

