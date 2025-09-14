Открыт неожиданный метод борьбы с раком печени

Препарат аторвастатин для снижения уровня холестерина повышает эффективность лечения рака печени. К такому выводу пришли ученые Гонконгского университета (HKUMed). Результаты их работы опубликованы в Journal of Hepatology (JHepa).

Рак печени — одно из самых смертоносных онкологических заболеваний: его часто выявляют на поздних стадиях, когда хирургическое вмешательство уже невозможно. Особенно плохим прогноз лечения является у больных с метаболически ассоциированной стеатотической болезнью печени (МАСБП, ранее — НАЖБП), вызванной диетой с высоким содержанием жиров.

Эксперименты на мышах показали, что аторвастатин способен блокировать мевалонатный путь — метаболический механизм, который позволяет опухолевым клеткам избегать запрограммированной гибели. Этот путь особенно активен при раке печени, связанном с жировой болезнью.

Кроме того, ученые установили, что комбинация аторвастатина с существующими методами лечения заметно усиливает их действие. Так, препарат сам по себе замедлял рост опухоли на 33 %. При сочетании с иммунотерапией анти-PD-1 масса опухоли снижалась на 45 %, с препаратом ленватинибом — на 58 %.

По словам исследователей, такой подход может значительно повысить эффективность лечения гепатоцеллюлярной карциномы и изменить прогноз для пациентов с раком печени, связанным с жировой дистрофией печени, распространенность которой во всем мире продолжает расти.

Ранее была названа причина, по которой печень может потерять способность к восстановлению.