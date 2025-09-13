На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые выявили кишечные бактерии, связанные с рассеянным склерозом

«Новабиом»: при рассеянном склерозе меняется бактериальное содержимое кишечника
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые Российского центра неврологии и нейронаук совместно с микробиологами и биоинформатиками научно-исследовательского отдела компании «Новабиом» выявили более 30 групп бактерий кишечника, связанных с рассеянным склерозом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в «Новабиоме».

Рассеянный склероз — неизлечимое аутоиммунное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг, а также приводит к тяжелым осложнениям. Чаще всего оно проявляется у людей молодого возраста, при этом женщины болеют значительно чаще мужчин.

Исследователи провели генетический анализ микробиоты кишечника 56 человек (29 пациентов с рассеянным склерозом и 27 здоровых испытуемых), а также включили данные из других научных работ. В общей сложности анализ охватил 1705 генетических профилей.

Результаты показали: у пациентов с рассеянным склерозом в кишечнике численность групп Eubacteriales, Lachnospirales, Oscillospiraceae, Lachnospiraceae, Parasutterella, Faecalibacterium была снижена, а содержание Lachnospiraceae UCG-008 – повышено.

Ученые объяснили, что эти бактерии участвуют в синтезе короткоцепочечных жирных кислот и метаболизме желчных кислот. Оба типа влияют на интенсивность воспалительных процессов, лежащих в основе патогенеза заболевания.

Для анализа данных специалисты «Новабиома» разработали четыре модели машинного обучения, сравнили их эффективность и выбрали наиболее точную.

«Эта модель потенциально может применяться для анализа микробиоты любого человека с целью превентивного скрининга и дополнительных диагностических мероприятий», — отметила заместитель директора по научной и научно-организационной работе РЦНН, член-корреспондент РАН Елена Гнедовская.

По данным Минздрава, в России заболеваемость рассеянным склерозом продолжает расти: только в 2022 году диагноз был поставлен 6,8 тыс. человек, что на 18% больше, чем в 2020 году. По этой причине новые исследования играют ключевую роль в разработке методов раннего скрининга и перспективных терапевтических стратегий.

Ранее парализующую болезнь научились выявлять по волосам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами