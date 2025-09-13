Российские ученые выявили кишечные бактерии, связанные с рассеянным склерозом

Ученые Российского центра неврологии и нейронаук совместно с микробиологами и биоинформатиками научно-исследовательского отдела компании «Новабиом» выявили более 30 групп бактерий кишечника, связанных с рассеянным склерозом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в «Новабиоме».

Рассеянный склероз — неизлечимое аутоиммунное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг, а также приводит к тяжелым осложнениям. Чаще всего оно проявляется у людей молодого возраста, при этом женщины болеют значительно чаще мужчин.

Исследователи провели генетический анализ микробиоты кишечника 56 человек (29 пациентов с рассеянным склерозом и 27 здоровых испытуемых), а также включили данные из других научных работ. В общей сложности анализ охватил 1705 генетических профилей.

Результаты показали: у пациентов с рассеянным склерозом в кишечнике численность групп Eubacteriales, Lachnospirales, Oscillospiraceae, Lachnospiraceae, Parasutterella, Faecalibacterium была снижена, а содержание Lachnospiraceae UCG-008 – повышено.

Ученые объяснили, что эти бактерии участвуют в синтезе короткоцепочечных жирных кислот и метаболизме желчных кислот. Оба типа влияют на интенсивность воспалительных процессов, лежащих в основе патогенеза заболевания.

Для анализа данных специалисты «Новабиома» разработали четыре модели машинного обучения, сравнили их эффективность и выбрали наиболее точную.

«Эта модель потенциально может применяться для анализа микробиоты любого человека с целью превентивного скрининга и дополнительных диагностических мероприятий», — отметила заместитель директора по научной и научно-организационной работе РЦНН, член-корреспондент РАН Елена Гнедовская.

По данным Минздрава, в России заболеваемость рассеянным склерозом продолжает расти: только в 2022 году диагноз был поставлен 6,8 тыс. человек, что на 18% больше, чем в 2020 году. По этой причине новые исследования играют ключевую роль в разработке методов раннего скрининга и перспективных терапевтических стратегий.

