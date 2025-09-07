На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Парализующую болезнь научились выявлять по волосам

eBioMedicine: изменение содержания меди в волосах может указывать на склероз
Shutterstock

Изменение концентрации меди, цинка, хрома и никеля в волосах может указывать на боковой амиотрофический склероз (БАС). К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Икана на горе Синай. Результаты исследования опубликованы на сервисе препринтов eBioMedicine.

БАС — прогрессирующее и смертельное нейродегенеративное заболевание, вызывающее паралич мышц. От первых симптомов до постановки диагноза обычно проходит 10-16 месяцев, что существенно снижает эффективность лечения. При этом существующие методы поиска биомаркеров — анализ жидкостей или визуализация — нередко оказываются дорогими, инвазивными и трудными для массового применения.

Чтобы найти более доступный подход, исследователи использовали лазерную абляцию и масс-спектрометрию с индуктивно-связанной плазмой. Такой метод позволяет по отдельным прядям волос анализировать до 800 точек данных, отражающих колебания уровня элементов в организме с интервалом всего несколько часов. Всего были изучены образцы волос 391 человека: 295 пациентов с диагнозом БАС и 96 здоровых участников из контрольной группы.

В волосах измерили содержание 17 элементов, включая медь, цинк, магний и свинец. У людей с БАС выявили нарушение согласованности в «сетях» элементов, связанных с медью. Это указывало на системный сбой в обмене элемента в организме.

Также выявлены половые различия: у мужчин с БАС была нарушена динамика соотношения меди и цинка, у женщин — хрома и никеля.

По словам авторов, именно такой анализ может стать новым способом диагностики: он прост, неинвазивен и подходит для широкого использования.

«Изучая биодинамику микроэлементов, мы можем выявлять скрытые нарушения, связанные с БАС, задолго до того, как болезнь проявится клинически», — отмечают исследователи.

Ранее россиянам назвали работающие БАДы для роста волос.

