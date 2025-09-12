проект

Врач развеял миф, что с помощью обуви можно предотвратить развитие плоскостопия

Врач Хатшуков: супинатор в обуви не предотвращает развитие плоскостопия

Shutterstock/FOTODOM

Супинатор в обуви (внутренняя деталь низа обуви, которая поднимает внутренний край стопы) не помогает предотвратить развитие плоскостопия у детей, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Заур Хатшуков.

«Супинатор в обуви ребенку не нужен. Для ребенка достаточно будет, если подошва будет плоской, имеется в виду внешняя сторона, на которую мы наступаем. Раньше использовались супинаторы для профилактики плоскостопия. Но это не профилактирует плоскостопие. Свод стопы от того, что мы носим с супинатором, никак не меняется. Обувь должна быть в первую очередь по размеру ребенка. Она должна быть удобной для него для того, чтобы он ходил в ней комфортно, так как ему сначала проходить длительное время до школы, а в школе, вероятнее всего, у него будет сменка, которая тоже должна быть комфортной, так как ему много времени проводить в этой школе», – рассказал врач.

А вот каблук в обуви должен быть. По словам врача, небольшой каблук позволяет ногам меньше уставать.

«В вопросе школьной формы мы обращаем внимание на материал, из которого сделана одежда. Мы предпочитаем, чтобы это были природные материалы. Как минимум 50% изделия должно быть из природных материалов. Летом это может быть лен, либо хлопок. Зимой это может быть шерсть или кашемир. Можно ли выбирать детям одежду на размер больше? Если им в этой одежде удобно, то в целом можно. Например, те же брюки можно подшить, а потом, когда ребенок вырастет, можно будет их расшить, чтобы они стали ниже и по размеру ребенка», — рассказал врач.

Ранее были названы анализы, которые точнее всего показывают биологический возраст.

