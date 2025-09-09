проект

Названы анализы, которые точнее всего показывает биологический возраст

Медтех-специалист Варивода: узнать биологический возраст помогает метилирование ДНК

Наиболее точный метод определения биологического возраста человека — анализ метилирования ДНК , также известный как тест «эпигенетические часы», рассказал «Газете.Ru» сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины, председатель совета директоров российского производителя медицинского оборудования и реагентов для in vitro диагностики ГК «Диакон» Андрей Варивода.

Метилирование — это химическая метка, которая добавляется к ДНК, и она может действовать как переключатель для включения или выключения генов без изменения самой последовательности ДНК

«Наиболее точный метод определения биологического возраста человека — анализ метилирования ДНК , также известный как тест «эпигенетические часы». Этот метод основан на определении изменений в паттернах метилирования ДНК, которые накапливаются с возрастом и отражают истинное состояние организма. Методы анализа метилирования включают такие тесты, как Horvath Clock, Hannum Clock и GrimAge. Они считаются наиболее надежными показателями биологического возраста», – рассказал Варивода.

Кроме анализа метилирования ДНК, существуют и другие методы, включая анализ теломеров, биохимический анализ крови, антропометрические показатели.

«К примеру, оценка индекса массы тела (ИМТ), окружности талии и соотношения роста и веса дает представление о здоровье сердечно-сосудистой системы и рисках хронических заболеваний, степени ожирения или дистрофии. Они часто используются вместе с анализом метилирования ДНК для комплексной оценки состояния здоровья и степени биологического старения. Но каждый из методов имеет свои преимущества и ограничения», – заключил Варивода.

