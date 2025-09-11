На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученый предупредил об опасных последствиях общения с ChatGPT

ПНИПУ: данные диалогов с ChatGPT могут попасть в руки мошенников
Shutterstock

Ежедневно ChatGPT используют почти 200 миллионов человек, а общее число запросов превышает 1 миллиард. Нейросеть стала привычным инструментом в учебе, работе и творчестве. Даниил Курушин, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, кандидат технических наук объяснил, почему полностью безопасным такой канал общения назвать нельзя. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам эксперта, ChatGPT сохраняет данные диалогов и присваивает каждому сеансу уникальный идентификатор, что позволяет разработчикам совершенствовать алгоритмы и исправлять ошибки. Но всегда существует риск, что информация может быть использована третьими лицами — от мошенников до спецслужб. Доказать или полностью исключить подобный сценарий сложно, поэтому эксперт советует исходить из принципа «наихудшего случая».

Особую осторожность необходимо проявлять при обсуждении тем, связанных с государственной тайной, коммерческими секретами и личными данными. Разглашение такой информации может повлечь не только кражу сведений злоумышленниками, но и серьезные юридические последствия, вплоть до уголовного преследования. Даже бытовые беседы, по словам эксперта, могут использоваться для статистического анализа интересов пользователей — практика, которая уже давно применяется поисковыми системами и соцсетями.

Опасность заключается и в чрезмерном доверии к нейросети.

«ChatGPT не является источником абсолютной истины. Его следует использовать там, где вы сами обладаете компетенцией и можете проверить достоверность ответа. В противном случае надежнее обращаться к энциклопедическим источникам или экспертам», — подчеркнул Курушин.

Ранее ученые рассказали, стоит ли обращаться к ИИ за психологической помощью.

