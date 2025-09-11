Найден новый способ защитить кости от остеопороза

Активация особого рецептора GPR133 усиливает работу остеобластов — клеток, отвечающих за рост костей, — и способствует восстановлению их структуры даже при тяжелых нарушениях. К такому выводу пришли ученые из Лейпцигского университета (Германия). Результаты исследования опубликованы в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy (STTT).

Эксперименты на мышах подтвердили важность GPR133: его блокировка приводила к снижению плотности костей и развитию остеопороза — снижения минеральной плотности костей. Чтобы выяснить, какой эффект активация GPR133 оказывает на людей, ученые собрали образцы клеток женщин в менопаузе и обработали их новым соединением AP503. Такая манипуляция усиливала образование костной ткани и предотвращала разрушение скелета.

Механизм оказался связан с активацией бета-катенинового сигнального пути, играющего ключевую роль в росте и обновлении костей. Дополнительно ученые установили, что на работу рецептора влияет механическая нагрузка, то есть регулярная физическая активность.

По мнению специалистов, в будущем GPR133 может стать основой для создания безопасных и долговременных препаратов против остеопороза, от которого страдают миллионы людей во всем мире. Такой подход позволит не только замедлять разрушение костной ткани, но и запускать процессы ее восстановления даже при сильных повреждениях.

