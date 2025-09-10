На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В НАСА обнаружили возможные признаки древних форм жизни на Марсе

Ровер НАСА обнаружил вероятное доказательство существования жизни на Марсе
true
true
true
close
NASA/Adam Valantinas

Американские астрономы обнаружили возможные следы древних форм жизни в образцах, которые собрал американский марсоход Perseverance. Об этом рассказала руководитель научных программ агентства Никки Фокс, ее слова приводит сайт американского космического агентства (НАСА).

«Это открытие — прямой результат стратегического планирования, разработки и реализации миссии НАСА, способной доставить именно такого рода научные данные — выявление потенциальной биосигнатуры на Марсе. С публикацией этого рецензируемого исследования НАСА предоставляет данные широкой научной общественности для дальнейших исследований с целью подтвердить или опровергнуть их биологический характер», — заявила Фокс.

По информации НАСА, марсоход Perseverance нашел на красной планете грунт с характерными пятнами, напоминающими «леопардовый узор», что вызвало у исследователей большой интерес. Эти пятна содержали признаки двух минералов, богатых железом: вианит (гидратированный железо-фосфат) и грейгит (железистый сульфид). Виатит часто встречается на Земле в осадках, торфяных болотах и вблизи разлагающихся органических веществ. Аналогично, некоторые формы микроорганизмов на Земле могут образовывать грейгит.

В марте исследовательская команда Perseverance рассказала о находке камня, поверхность которого покрывали сотни темно-серых сферических образований размером в миллиметр. Одни имеют вытянутую форму, другие — острые края, похожие на осколки, а у некоторых заметны крошечные отверстия. Ученые пытаются определить, какой геологический процесс мог привести к их образованию.

Ранее стало известно об эксперименте, симулирующем жизнь астронавтов на Марсе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами