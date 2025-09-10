Назван неочевидный фактор снижения качества спермы

Ультра-обработанные продукты (УОП) могут подрывать мужское здоровье сразу по трем направлениям — способствовать набору жира, нарушать гормональный баланс и ухудшать качество спермы. К такому выводу пришли ученые Копенгагенского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism (CellMet).

В исследовании приняли участие 43 мужчины в возрасте от 20 до 35 лет. Испытуемых разделили на две группы для соблюдения двух разных диет. Первая предполагала потребление 77% суточных калорий из ультра-обработанных продуктов, а вторая — в основном из натуральных (66 %).

УОП — это еда, произведенная в промышленных условиях (на фабриках или в фастфуд-заведениях). В эту категорию входят готовые блюда, кондитерские изделия, сладкие напитки, соусы и мясные закуски.

Оба рациона были равны по калорийности и содержанию питательных веществ, что позволило ученым оценить именно влияние степени обработки пищи. Результаты показали: мужчины из первой группы в среднем набирали больше жира. Также в их крови повышался уровень соединений, связанных с пластиками, которые вмешиваются в работу эндокринной системы. Дополнительно фиксировалось снижение уровня тестостерона и гормонов, регулирующих выработку спермы.

Авторы подчеркивают: проблема не сводится к повышенной калориности или составу продуктов — ключевая опасность связана с самим процессом промышленной переработки.

«Даже у здоровых мужчин ультраобработанная еда быстро нарушает работу организма», — заключил ведущий автор исследования профессор Ромен Баррес из университета Копенгагена.

Ранее россиян предупредили, что нанопластик снижает качество и количество спермы.