Названы заболевания, предшествующие деменции

Международная команда ученых выяснила: чем больше психических расстройств у человека, тем выше риск развития деменции. Новое исследование показало: при одном диагнозе вероятность деменции удваивается, при двух — увеличивается в 4 раза, а при четырех и более — в 11 раз. Работа опубликована в журнале BMJ Mental Health.

В исследовании участвовали почти 3,700 пациентов старше 45 лет из парижской психиатрической клиники. Чаще всего встречались депрессия, тревожные расстройства, психозы, зависимости и биполярное расстройство. У пациентов с комбинацией тревожных и аффективных расстройств вероятность деменции возрастала почти на 90%.

Авторы подчеркивают, что речь идет об ассоциации, а не о прямой причинно-следственной связи. Но полученные данные позволяют рассматривать сочетание психических расстройств как ранний сигнал риска деменции. В будущем, считают исследователи, использование современных методов диагностики — биомаркеров в крови и спинномозговой жидкости, а также ПЭТ — может помочь выявлять болезнь раньше и эффективнее помогать пациентам.

