Яркий дизайн протеза напрямую влияет на успешность реабилитации, выяснили ученые

«Моторика»: яркий дизайн протезов рук делает реабилитацию эффективнее

Depositphotos

Пользователи протезов, выбирающие яркий и индивидуальный дизайн протезов, чаще используют их в повседневной жизни и реже полностью отказываются от ношения, чем обладатели незаметных моделей телесного цвета. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании «Моторика».

Специалисты проанализировали почти 700 случаев использования протезов рук и выявили прямую связь между выбором дизайна устройства и активностью его ношения.

Так, в ходе исследования компания выяснила, что пользователи ярких протезов носят их заметно чаще: 62% используют такие модели ежедневно или несколько раз в неделю, тогда как среди выбравших телесный цвет этот показатель составил 57%.

Кроме того, полный отказ от использования протезов встречается у первых значительно реже — только 26% владельцев цветных протезов полностью перестали их носить против 41% среди выбравших незаметный дизайн. Оказалось, что дизайн протеза — это не просто вопрос эстетики, а значимый фактор успешной реабилитации пользователя.

«Сегодня протезирование выходит за рамки исключительно медицинской задачи. Протез становится частью образа жизни, средством самопрезентации и психоэмоциональной адаптации. Для врачей и инженеров — это сигнал, позволяющий учитывать не только технические параметры устройств, но и индивидуальные предпочтения пациентов. Для общества в целом — это пример того, как технологии и дизайн вместе меняют качество жизни людей», — рассказала автор исследования, реабилитолог, специалист отдела протезирования компании «Моторика» Алина Кузякина.

Ранее в России нашли снимающие воспаление растения, которые сравнимы с диклофенаком.

