В России нашли снимающие воспаление растения, которые сравнимы с диклофенаком

В ПГУ нашли два растения, которые не хуже диклофенака снимают воспаление

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) исследуют перспективные лекарственные растения для изготовления отечественных противовоспалительных гелей. Среди них буквица лекарственная и лофант тибетский, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки России.

В настоящее время существует большой выбор гелей и мазей для лечения посттравматических воспалений сухожилий, связок, мышц и суставов. Например, широко применяются диклофенак, ибупрофен, кетопрофен, бетаметазон, клобетазол. Однако они часто вызывают побочные эффекты: сыпь, зуд, воспаление, гиперемию и многие другие.

В России буквица лекарственная и лофант тибетский не применяются для изготовления противовоспалительных мазей и гелей. Однако в скором времени в России могут появиться противовоспалительные гели для местного и наружного применения на основе этих растений. Их цена будет в два раза ниже традиционных средств, а по эффективности они не уступают им.

Ученые подтвердили эффективность растений, проведя эксперимент на крысах. Ученые смоделировали отек на крысиной лапе и сравнили эффект от гелей на основе изучаемых трав и диклофенака. Все средства показали одинаковый результат и справились с отеком.

«Исследуемые травы содержат большое количество биологически активных соединений. У этих трав смежные эффекты: противовоспалительный, ранозаживляющий и ярко выраженный антибактериальный эффект. Они могут выступить главными компонентами для противовоспалительных гелей, потому что содержат большое количество флавоноидов и гидроксикоричных кислот. Это основные действующие вещества, помогающие справиться с воспалением», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» автор исследования, доцент кафедры «Общая и клиническая фармакология» ПГУ Евгений Курдюков.

Кроме того, в вузе разработали и запатентовали способы для определения процентного соотношения основных действующих веществ — фенилпропаноидов — в этих травах. Таким образом, теперь можно подобрать оптимальную концентрацию действующих веществ в мазях и гелях, а также контролировать качество сырья, исключая подделки.

В настоящее время ученые продолжают свое исследование совместно с крупной компанией по производству биологически активных добавок для здоровья «Парафарм». Для культивации буквицы лекарственной и лофанта тибетского подходит климат Пензенской области. В планах — выращивать растения в Сурском крае. В этом случае цена на противовоспалительные мази и гели на основе экстракта этих трав будет еще меньше.

