На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо неожиданное последствие пристрастия к пиву

bioRxiv: любители пива более привлекательны для комаров
true
true
true
close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Нидерландские ученые выяснили, что любители пива становятся привлекательнее для комаров на 35%. Результаты исследования опубликованы на сервисе препринтов bioRxiv.

Эксперимент прошел в необычных условиях — прямо на музыкальном фестивале Lowlands, где исследователи из университета Радбауд установили передвижную лабораторию.

В исследовании приняли участие около 500 добровольцев. Сначала испытуемые заполняли анкеты о питании, гигиене и образе жизни, после чего помещали руку в специальный прозрачную камеру с насекомыми. Укусить комары не могли, но реагировали на запах кожи. Встроенные в стенки отсека видеокамеры фиксировали степень интереса насекомых.

Результаты показали, что любители пива становятся для комаров привлекательнее примерно на 35%. Повышенное внимание насекомые проявляли и к тем, кто делил постель с партнером накануне. Напротив, недавний душ и использование солнцезащитного крема снижали вероятность оказаться целью.

По словам ученых, комары ориентируются не только на углекислый газ и тепло, но и на химические сигналы кожи, которые изменяются под влиянием привычек человека. Эти данные помогают объяснить, почему одни люди становятся настоящими «магнитами» для насекомых, а другие почти не страдают от укусов.

Авторы работы подчеркивают, что комары являются переносчиками опасных инфекций, включая малярию и лихорадку Денге. Поэтому даже простые меры — от регулярного душа и солнцезащитного крема до умеренного употребления алкоголя — могут стать дополнительной защитой для здоровья.

Ранее врач назвал опасную дозу алкоголя в сутки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами